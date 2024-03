Aliado de Trump tentou 'golpe' no Departamento de Justiça, diz conselho de ética

O comentário gerou uma objeção do advogado de defesa de Clark, que apresentará seu argumento inicial mais tarde.

Clark, que atuou como chefe interino da divisão civil do Departamento de Justiça durante o governo Trump, enfrenta uma audiência de vários dias sobre acusações de ética que o responsabilizam de tentar realizar ações "envolvendo desonestidade" e que "interfeririam seriamente na administração do Departamento de Justiça".

Clark, que negou ter violado as regras de ética jurídica, escreveu nas redes sociais na segunda-feira que está sendo alvo "porque sou um apoiador de Trump que questionou a eleição de 2020".

A audiência está sendo realizada por um comitê de três membros do Conselho de Responsabilidade Profissional, um braço do Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia. Se o comitê concluir que Clark violou as regras de ética, poderá recomendar que sua licença seja suspensa ou revogada. O conselho completo aceitaria essa recomendação, com a ação final nas mãos do tribunal de apelações.

Trump é o candidato republicano que desafiará o presidente Joe Biden na eleição de 5 de novembro nos EUA. Ele enfrenta acusações criminais em um tribunal estadual na Geórgia e em um tribunal federal em Washington por suas tentativas de reverter sua derrota para Biden em 2020.

Clark é um dos co-réus de Trump no caso da Geórgia, e se declarou inocente.