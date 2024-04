Preparativos brasileiros para cúpula do G20 avançam bem, dizem sherpas

BRASÍLIA (Reuters) - Os preparativos para a cúpula do G20 em novembro sob a presidência de Brasil estão avançando bem, avaliaram representantes do grupo que congrega as 20 maiores economias do mundo durante reunião nesta semana, disse nesta sexta-feira o negociador-chefe brasileiro, embaixador Maurício Lyrio.

"O balanço foi positivo. Alcançamos um terço do caminho percorrido," disse Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, em entrevista coletiva após o encerramento da reunião realizada nesta semana.

Nos três dias de discussões por videoconferência, os sherpas -- representantes dos países para a organização da cúpula --avaliaram os avanços dos diversos grupos de trabalho, incluindo política, economia e meio ambiente.