Apoio do Reino Unido a Israel 'não é incondicional', diz ministro

Cameron alertou neste domingo sobre o risco de fome em massa, a menos que Israel permitisse mais ajuda. No sábado, o Reino Unido disse que forneceria um navio de guerra para transportar ajuda como parte de um esforço internacional.

Numa declaração neste domingo para marcar seis meses desde o ataque do Hamas, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, repetiu o seu apelo ao grupo palestino para libertar os reféns israelitas e para uma pausa imediata nos combates.

"Continuamos a defender o direito de Israel de derrotar a ameaça dos terroristas do Hamas... mas todo o Reino Unido está chocado com o derramamento de sangue e horrorizado com a morte de bravos heróis britânicos que levavam comida aos necessitados", disse ele.

Desafio jurídico

O governo britânico também está sob pressão para publicar o seu mais recente parecer jurídico sobre a condução de Israel na guerra em Gaza, o que poderia afetar potencialmente as exportações de armas britânicas.

Na semana passada, três ex-juízes do Supremo Tribunal juntaram-se a mais de 600 membros da área jurídica britânica para apelar ao governo para suspender as vendas de armas a Israel, dizendo que isso poderia tornar o Reino Unido cúmplice do genocídio em Gaza.