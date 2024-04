Exército de Israel anuncia retirada de tropas do sul de Gaza

Israel anunciou a retirada de tropas terrestres do sul da Faixa de Gaza. A guerra completa hoje seis meses.

O que aconteceu

Todas as tropas terrestres serão retiradas, exceto uma brigada, informou um porta-voz militar. Uma brigada israelense costuma ter milhares de soldados.

A Brigada Nahan permanecerá no centro e norte de Gaza. Israel quer manter os civis no sul do país, segundo o jornal Jerusalem Post.