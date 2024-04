Trump fracassa em tentativa de adiar julgamento sobre suborno

"Ele mesmo foi responsável por alimentar essa publicidade", disse Wu.

Um julgamento criminal seria o primeiro para um ex-presidente dos EUA.

Trump é acusado de encobrir o pagamento de 130.000 dólares feito por seu ex-advogado Michael Cohen à estrela pornô Stormy Daniels em troca do silêncio dela, antes da eleição presidencial de 2016, sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump uma década antes. Trump tem negado qualquer encontro com Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.

Esse é um dos quatro processos criminais que ele enfrenta. Os outros decorrem de seus esforços para reverter sua derrota nas eleições de 2020 para Biden e de manter documentos confidenciais do governo após deixar a Presidência em 2021. Trump se declarou inocente de todas as acusações.