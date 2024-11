Expulsão de migrantes dos EUA pode custar caro para a economia

Ao mesmo tempo, a inflação poderia ser 3,5 pontos percentuais mais alta em 2026, já que os recrutadores aumentariam os salários para atrair trabalhadores dos EUA.

Mesmo em um cenário menos radical, as deportações em massa pressionariam os preços para cima, alertam os analistas.

Os planos de Trump "podem levar a aumentos acentuados em setores específicos da economia, mas também da inflação", disse à AFP Michael Strain, diretor de pesquisa econômica da AEI.

Os economistas da Pantheon Macroeconomics, no entanto, acreditam que os efeitos agregados sobre a inflação provavelmente serão moderados, "com a pressão de alta em setores como agricultura e construção parcialmente compensada pela demanda mais fraca em geral e pela desaceleração da inflação em outras áreas, como habitação".

- Obstáculos -

A maioria dos analistas acredita que as dificuldades legais, financeiras e logísticas acabarão por suavizar as propostas mais extremas, como aconteceu durante o primeiro mandato de Trump. O resultado final seria um declínio modesto na imigração no próximo ano em comparação com o período pré-pandêmico, segundo eles.