Israel reabre espaço aéreo enquanto companhias aéreas cancelam voos após ataque do Irã

Por Steven Scheer

JERUSALÉM (Reuters) - As companhias aéreas israelenses disseram que as operações estão voltando ao normal neste domingo, depois que um ataque noturno com mísseis e drones iranianos fechou o espaço aéreo e causou o cancelamento de voos.

Israel reabriu seu espaço aéreo a partir das 7h30 (1h30 da manhã no horário de Brasília) deste domingo, embora a expectativa seja que os horários dos voos de Tel Aviv sejam afetados e os viajantes sejam aconselhados a verificar os horários dos voos antes de irem para o Aeroporto Internacional Ben Gurion.