Presidente do Irã diz que o país ensinou 'lição inesquecível' a Israel

"Aventura contra os interesses do Irã terá resposta firme", acrescentou o líder iraniano. "Se o regime sionista ou os seus apoiadores demonstrarem um comportamento imprudente, enfrentarão uma reação ainda mais dura", disse.

'Sucesso excedeu expectativas'

As Forças Armadas do Irã consideraram a operação contra Israel um "sucesso". "Nossas informações sobre todos os acertos ainda não estão completas, mas na parte dos acertos que temos relatórios precisos, documentados e relacionados ao campo mostram que esta operação foi realizada com um sucesso que superou as expectativas", disse o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, uma das divisões das Forças Armadas do país.

Irã lançou drones e mísseis contra Israel

A operação começou durante a madrugada deste domingo, no horário local. Ao menos 300 artefatos foram disparados. Após o início dos ataques, sirenes de emergência soaram em Israel e o "Domo de Ferro", como é conhecido o sistema de defesa israelense contra mísseis balísticos, entrou em ação.

Israel diz que bloqueou 99% dos mísseis disparados. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que os sistemas defensivos do país continuam em "total funcionamento". O governo iraniano afirma, porém, que o "Domo de Ferro" falhou.