FAB diz estar de prontidão para resgatar brasileiros após Irã atacar Israel

Itamaraty manifestou 'grave preocupação' após ataque

Sem defender Irã ou Israel, Brasil citou 'potencial destrutivo' dos ataques. Em nota divulgada neste sábado (13), o Itamaraty lembrou já ter sinalizado a possibilidade de as hostilidades na região se espalharem para países vizinhos, como Cisjordânia, Líbano, Síria, Iêmen "e, agora, o Irã".

Ministério das Relações Exteriores também fez apelo aos envolvidos. A pasta pediu a Irã e Israel que "exerçam máxima contenção", isto é, evitem causar mais danos a civis, e convocou toda a comunidade internacional a "mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada" do conflito.

Governo também desaconselhou viagens não essenciais à região. Além disso, pediu aos brasileiros que já estão no Irã, em Israel ou nos países vizinhos que "sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras".