Extradição de Assange fica mais próxima após EUA apresentarem garantias a tribunal britânico

Os Estados Unidos forneceram as garantias solicitadas pela Alta Corte de Londres, o que pode abrir caminho para que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, seja extraditado do Reino Unido.

No mês passado, a Alta Corte determinou que, sem certas garantias dos EUA, Assange, de 52 anos, teria permissão para lançar um novo recurso contra a extradição para enfrentar 18 acusações, todas com exceção de uma sob a Lei de Espionagem, sobre a divulgação pelo WikiLeaks de registros militares e documentos diplomáticos confidenciais dos EUA.

Essas garantias - de que, em um julgamento nos EUA, ele poderia se basear no direito de liberdade de expressão da Primeira Emenda e de que não haveria perspectiva de novas acusações que poderiam resultar na imposição da pena de morte - foram apresentadas dentro do prazo que vence nesta terça-feira.