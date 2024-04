FUP espera aprovação da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras na quarta

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

O reinício do empreendimento atenderia a uma das demandas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca reduzir a forte dependência do Brasil, uma potência agrícola, de fertilizantes importados.

A FUP, entidade ligada ao PT que representa 12 sindicatos de petroleiros pelo Brasil, lembrou que a fábrica --que operava desde 1982-- foi fechada em março de 2020 e incluída no plano de desinvestimento da Petrobras, durante o governo de Jair Bolsonaro.

A reabertura da fábrica está prevista no plano estratégico da companhia para o período 2024-2028 e no Plano Nacional de Fertilizantes.

"Não conseguimos entender a demora em retomar a unidade. O Brasil é um grande produtor agrícola, precisa diminuir a dependência sobre a importação de fertilizantes nitrogenados”, disse no comunicado o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

"Mais do que ser importante para a economia, com geração de emprego e renda da região, a reabertura da Fafen-PR tem relação com a segurança alimentar da população", adicionou.