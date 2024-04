Mbappé faz 2 e PSG vence Barça por 4 x 1 para chegar às semis da Liga dos Campeões

Ousmane Dembélé empatou aos 40 minutos para o PSG e Vitinha colocou os visitantes à frente com um chute da entrada da área aos 9 minutos do segundo tempo.

João Cancelo cometeu falta em Dembélé dentro da área aos 16 minutos, um pênalti que Mbappé cobrou no canto superior para aumentar a vantagem do PSG.

"Foi um jogo muito difícil porque perdemos em Paris, mas a equipe estava muito bem e muito concentrada. Acho que merecíamos ganhar o jogo", disse Dembélé após a partida.

Enquanto o desesperado Barça tentava marcar um gol para levar o jogo para a prorrogação, Mbappé aproveitou um contra-ataque para chutar à queima-roupa após um rebote do goleiro e garantir a vitória do PSG.

"Tentamos, lutamos, mas não foi possível. É um grande golpe porque estávamos convencidos de que poderíamos passar. Não resta nada além de nos reerguermos e tentarmos novamente no próximo ano", disse o meio-campista do Barça Frenkie de Jong.

Na outra partida do dia, o Borussia Dortmund se classificou para as semifinais com uma vitória enfática em casa por 4 x 2 sobre o Atlético de Madri, saindo de uma desvantagem de 2 x 1 no jogo de ida e fechando o duelo em 5 x 4 no placar agregado.