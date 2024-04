Venezuela anuncia fechamento de embaixada e consulados no Equador

"As declarações do presidente (Daniel) Noboa dizendo que ele se orgulha de ter atacado a embaixada mexicana (...) são uma ameaça direta a todos os países que têm embaixadas no Equador", acrescentou Maduro.

A polícia equatoriana prendeu Glas, condenado duas vezes por corrupção, em 5 de abril e o retirou da embaixada mexicana, onde ele estava morando desde dezembro.

A prisão fez com que o México, que havia oferecido asilo político a Glas, suspendesse as relações diplomáticas com o Equador.