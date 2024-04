EUA impõem sanções contra aliado de ministro israelense e financiadores de colonos "extremistas"

Por Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções nesta sexta-feira contra um aliado do ministro da Segurança Nacional de Israel — um político de extrema-direita — e duas entidades que financiaram israelenses acusados de violência em assentamentos, a mais recente ação de Washington contra aqueles que os EUA consideram responsáveis pela escalada da violência na Cisjordânia ocupada.

As sanções complementam outras punições já impostas neste ano a cinco colonos e dois assentamentos ilegais, e são mais um sinal da crescente frustração de Washington com as escolhas políticas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.