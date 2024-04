Na Rússia, Amorim critica uso de algoritmos em ofensiva de Israel em Gaza

"O potencial mortífero do uso indevido da IA também é enorme. É alarmante que, segundo relatos fidedignos, mortes de civis em Gaza estejam sendo decididas por algoritmos", disse Amorim.

Para ele, uma regulamentação da IA que seja justa e não discriminatória é "um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta".

Especialistas da ONU também alertam para o uso de inteligência artificial nas ofensivas militares de Israel na Faixa de Gaza, o que estaria levando a um "impacto sem precedentes sobre a população civil, moradias, serviços vitais e infraestrutura". "Seis meses após o início da atual ofensiva militar, mais moradias e infraestrutura civil já foram destruídas em Gaza como porcentagem, em comparação com qualquer conflito de que se tem memória", disseram.

"Se for comprovado que isso é verdade, as revelações chocantes do uso de sistemas de IA pelos militares israelenses, como "Gospel", "Lavender" e "Where's Daddy?", combinadas com a redução da devida diligência humana para evitar ou minimizar as baixas civis e a infraestrutura, contribuem para explicar a extensão do número de mortos e a destruição de casas em Gaza", disseram os especialistas da ONU.

Segundo eles, mais de 15 mil ocorreram durante as primeiras seis semanas após 7 de outubro, quando os sistemas de IA parecem ter sido amplamente utilizados para a seleção de alvos.

"Estamos especialmente preocupados com o suposto uso de IA para atingir 'casas de família' de supostos agentes do Hamas, geralmente à noite, quando eles dormem, com munições não guiadas conhecidas como bombas 'burras', com pouca consideração pelos civis que possam estar dentro ou ao redor da casa", disseram eles.