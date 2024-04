Presidente do Chile declara luto nacional após assassinatos de três policiais

(Reuters) - Três policiais foram mortos neste sábado no sul do Chile durante o que o presidente Gabriel Boric descreveu como um ataque covarde que o levou a declarar três dias de luto nacional.

O ataque ocorreu na cidade de Cañete, na província de Arauco, onde os policiais responderam a três chamadas de emergência falsas, segundo as autoridades.

Os policiais foram atacados em seus veículos com armas de calibre grosso e queimados, de acordo com as autoridades.