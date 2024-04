Tornados deixam 3 mortos em Oklahoma; dezenas de pessoas ficam feridas

Por Rich McKay

(Reuters) - Pelo menos três pessoas morreram, incluindo um bebê de quatro meses, e dezenas ficaram feridas em Oklahoma neste fim de semana, depois que tornados atingiram as planícies do sul dos Estados Unidos e alertas meteorológicos neste domingo colocaram mais de 7 milhões de norte-americanos sob alertas de tempestade.

Os avisos de tempestade com ventos fortes, chuvas fortes e granizo também foram emitidos pelo Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) neste domingo para mais de 47 milhões de pessoas, do leste do Texas até Illinois e Wisconsin.