Ex-presidente do Uruguai "Pepe" Mujica revela tumor no esôfago

MONTEVIDÉU (Reuters) - O ex-presidente do Uruguai José Mujica, uma das figuras políticas mais populares da América do Sul, afirmou nesta segunda-feira que tem um tumor no esôfago e que será difícil receber o tratamento habitual contra o câncer.

Com 88 anos de idade, Mujica contou em uma entrevista coletiva que recebeu o diagnóstico na sexta-feira e que, por conta de uma doença imunológica de mais de duas décadas que afetou suas funções renais, o panorama de recuperação parece complexo.

"Na última sexta-feira, fui fazer um check-up e descobri que tenho um tumor no esôfago, o que é algo obviamente muito comprometedor", afirmou o ex-governante do partido de esquerda Frente Ampla.