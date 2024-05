Direto do RS: Crianças se emocionam com chegada de brinquedos

A felicidade de crianças que receberam brinquedos doados em meio às inundações que devastaram o Rio Grande do Sul chamou a atenção do repórter do UOL Luís Adorno. O jornalista, que percorreu ao lado do cinegrafista Marcelo Ferraz algumas das cidades mais atingidas pela tragédia, relatou um pouco do que viu durante entrada ao vivo no UOL News desta quinta (16).

Conversamos com algumas pessoas em Muçum que estão dormindo em abrigos. Eles elogiaram muito esses lugares. Dizem que há muito insumo; no começo, estava difícil obter água, mas agora ela está chegando.