Humza Yousaf deixa cargo de premiê da Escócia em impulso ao Partido Trabalhista

Por Alistair Smout e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - O líder da Escócia, Humza Yousaf, renunciou nesta segunda-feira, abrindo ainda mais a porta para que o Partido Trabalhista, de oposição no Reino Unido, recupere terreno em seu antigo coração escocês durante uma eleição nacional que deverá ser realizada neste ano.

Yousaf disse que estava deixando o cargo de líder do Partido Nacional Escocês (SNP), pró-independência, e de primeiro-ministro do governo descentralizado da Escócia, depois de uma semana de caos desencadeado pela desistência de um acordo de coalizão com os Verdes da Escócia.