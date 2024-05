Tragédia no Rio Grande do Sul: há de se falar em culpados, sim!

A tragédia que estamos pesarosamente assistindo e o povo gaúcho está vivenciando é resultado do descaso com o meio ambiente, irresponsabilidade dos governantes com a coisa pública e fruto do negacionismo científico, uma vez que essa catástrofe foi amplamente anunciada por pesquisadores e professores, mas o governo do Rio Grande do Sul e, em especial, da cidade de Porto Alegre, nada fez para aplacar a dimensão do desastre. E agora, instalada a crise, ainda lidam com a situação de absoluto caos com total ineficiência e lentidão em relação ao suporte às vítimas.

O governador e o prefeito de Porto Alegre não fizeram o que poderiam e deveriam fazer para evitar que o povo gaúcho fosse pego desprevenido, bem como deixaram de investir em recursos que tornassem o evento menos devastador. Agora o caos está posto e imposto ao povo sul-rio-grandense como um todo.

Essa omissão dolosa não deve ficar impune. Urge responsabilizar governantes que agem de maneira irresponsável, colocando as pessoas em risco, em especial em situações em que a prevenção é essencial para não piorar o inevitável.

Cabe ao Ministério Público analisar o caso e adotar as medidas necessárias. No direito vomparado, temos o exemplo do caso Bernardinis: um grupo de sete cientistas membros da Comissão para Grandes Riscos da Itália, que foram condenados por não informar à população a respeito da previsão de um terremoto ocorrido em Áquila, em 2009.

Os cientistas italiano tinham informações sobre o evento, mas preferiram tranquilizar os cidadãos acerca da gravidade do abalo sísmico. Essa atitude fez com que as pessoas não se preparassem, fator que influenciou no aumento da tragédia que acabou alcançando 80 mil pessoas.