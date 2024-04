Oposição da Venezuela denuncia detenção de três membros de escritório regional

CARACAS (Reuters) - A coalizão de oposição da Venezuela denunciou a prisão de três membros de um escritório de campanha no Estado de Portuguesa, onde a líder de oposição María Corina Machado realizou comícios na semana passada.

O governo do presidente Nicolás Maduro "continua em sua cruzada de intimidação, por isso exigimos a libertação imediata de Ámbar Márquez, Óscar Castañeda e Víctor Castill", disse a Plataforma Unitária, que reúne uma dúzia de partidos de oposição, em sua conta na plataforma X, na noite de domingo.

Márquez é vice-presidente de organização do partido Primeiro Justiça na cidade de Santa Rosalía, em Portuguesa, enquanto Castañeda é líder do movimento Vamos Venezuela, de Machado, na mesma região, informou o partido na rede social. Castillo é o coordenador de Santa Rosalía do escritório da campanha nacional de Machado.