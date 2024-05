Em crítica a Biden, Câmara dos EUA aprova envio forçado de armas a Israel

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, comandada pelo Partido Republicano, aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que forçará o presidente do país, Joe Biden, a enviar armas para Israel, em uma tentativa de criticar o democrata pela demora no envio de bombas, em um momento no qual o mandatário pressiona os israelenses a proteger os civis durante a sua guerra contra o Hamas.

O chamado Israel Security Assistance Support Act foi aprovado por 224 a 187 votos, com as escolhas seguindo em sua maioria a orientação partidária. No total, 16 democratas se juntaram à maioria dos republicanos que votaram "sim". Três republicanos se alinharam aos democratas ao rejeitarem a medida.

O projeto de lei não deve se tornar lei, mas sua aprovação na Câmara mostra a profunda divisão dos EUA no ano eleitoral em relação às políticas sobre Israel.