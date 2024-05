Como Beethoven ficou surdo: exame revela que vinho ruim pode ser o segredo

Esses níveis de chumbo são comumente associados a doenças gastrointestinais e renais e à diminuição da audição, mas não são considerados altos o suficiente para serem a única causa de morte , diz o estudo.

A deficiência auditiva se manifestou cedo no músico. À época da sua morte, sons agudos, como os da flauta, estavam há muito tempo fora do alcance da sua audição. "A isso juntaram-se tinnitus [zumbido] e recrutamento auditivo. Ou seja: apesar da surdez, sons altos lhe causavam sensação dolorosa", relata a musicóloga Beate Angelika Kraus, do Beethoven Archiv.

Também foram encontrados arsênico e mercúrio no cabelo. O estudo fala em "níveis aumentados" de ambas as substâncias, que foram identificadas com um total aproximadamente 13 e 4 vezes maior, respectivamente, em comparação com os intervalos de referência.

Vinho barato pode ter ocasionado a intoxicação

Segundo o estudo, os hábitos de consumo de Beethoven podem ser a origem da intoxicação. De acordo com os autores, as "fontes primárias sugeridas de exposição ao chumbo incluem vinho destilado, fatores dietéticos e tratamentos médicos".

Beethoven era conhecido por gostar da bebida — às vezes tomando uma garrafa por dia —, e bebia vinho destilado. A prática de adicionar chumbo aos vinhos remonta ao Império Romano e possivelmente até o Antigo Egito. A adição do metal pesado supostamente adoçava a bebida e ajudava a preservá-la. Era comum também a presença de chumbo no vidro, o que deixava os copos com uma aparência mais "cristalina".