Temporal deixa pelo menos 4 mortos e causa destruição no Texas

Um temporal no sudeste do Texas, nos Estados Unidos, provocou a morte de pelo menos quatro pessoas nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

As mortes foram confirmadas pelo prefeito de Houston. Por meio das redes sociais, John Whitmire (Partido dos Democratas) disse que as mortes ocorreram após uma ''tempestade excepcionalmente forte''. As vítimas teriam sido atingidas com a queda de árvores.

Janelas de casas explodiram, árvores caíram e mais de 900 mil residências ficaram sem energia. Vídeos nas redes sociais mostram que os ventos destruíram alguns prédios e carros. Os voos nos dois principais aeroportos de Houston também foram suspensos.