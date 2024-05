Senador norte-americano pede que Biden inclua proteções em possível acordo nuclear com a Arábia Saudita

Um acordo para ajudar a desenvolver energia nuclear na Arábia Saudita pode beneficiar a indústria nuclear norte-americana, que forneceria a tecnologia.

O senador Edward Markey, defensor de longa data de proteções de não proliferação, disse em uma carta ao colega democrata Biden que não se pode confiar que a Arábia Saudita, “uma nação com um terrível histórico de direitos humanos”, utilizará seu programa nuclear somente com propósitos pacíficos e que buscará desenvolver armas nucleares.

Markey e outros democratas são críticos do país e de seu governante de fato, o príncipe Mohammed bin Salman, por direitos humanos, sua intervenção na guerra civil do Iêmen e o assassinato do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, que as agências de espionagem dos EUA avaliaram ter sido ordenado pelo príncipe.

O príncipe diz há anos que o reino desenvolverá armas nucleares se o rival regional Irã o fizer.

“Peço que seu governo garanta que o caminho para a paz no Oriente Médio responsabilize a Arábia Saudita pelo seu terríveis práticas de direitos humanos e restrinja sua capacidade de se tornar uma potência nuclear”, afirmou Markey, em uma carta a Biden e outras autoridades.

A embaixada saudita em Washington não respondeu ao pedido por comentários em um primeiro momento, nem o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.