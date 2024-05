64% das cidades do RS continuam em emergência e 9% estão em calamidade

O governo do Rio Grande do Sul informou que 351 cidades deixaram o estado de calamidade pública nesta semana. A partir da análise de danos em cada município, de 397 cidades, agora 46 permanecem no estágio mais alto de atenção.

O que aconteceu

O governo gaúcho reduziu o número de cidades em estado de calamidade púbica por conta da tragédia climática. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União. Aproximadamente 9% dos municípios seguem em calamidade. Números podem ser alterados conforme a intensidade das chuvas.

Eram 397 municípios em estado de calamidade no início da semana, agora são 46. Das 497 cidades do estado, ainda constam 320 em situação de emergência. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (13).