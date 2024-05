Não sei se Copom respeitará orientação sobre corte de juros do comunicado anterior, diz Haddad

Em sua última reunião, em março, o Copom havia indicado manutenção do ritmo de 0,50 ponto percentual em maio, mas, desde então incertezas globais e domésticas levaram o mercado a precificar um ajuste mais cauteloso, de 0,25 p.p, após o próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmar que a autoridade monetária não tem condição de oferecer uma orientação futura nesse cenário.

Entre as incertezas globais estão principalmente o adiamento das expectativas de início de um ciclo de cortes de juros no Federal Reserve, devido a números acima do esperado na inflação dos Estados Unidos no início do ano, e também a possível escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

No Brasil, o panorama que torna imprevisível a decisão do Copom nesta quarta-feira envolve ainda dúvidas sobre o compromisso do governo com o ajuste das contas públicas e a possibilidade de alta em preços de alimentos importantes para o cálculo da inflação devido às chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul na última semana.

Apesar de indicar não ter "informações" sobre a decisão do BC, Haddad reiterou que a inflação do país está "se comportando bem", afirmando que o índice de preços tem ficado dentro da banda da meta de inflação "com certo conforto".

Ele também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conseguir encerrar seu mandato com a inflação dentro da meta nos quatro anos, apontando que o líder do Executivo tem compromisso com o combate à alta dos preços.

"Eu sei do compromisso do presidente Lula com o combate à inflação. Ele sabe o que a inflação significa na vida das pessoas", afirmou.