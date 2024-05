Filho de Maduro diz que Venezuela está aberta a pagar dívida com China

A China é uma personagem importante no setor de óleo e gás da Venezuela, além de ser a maior credora do país da Opep. Em 2007, fechou um acordo de 50 bilhões de dólares para linhas de crédito e negócios de empréstimo-por-petróelo com o então líder Hugo Chávez.

A queda nos preços do petróleo e o declínio de produção nos campos venezuelanos levaram o governo do presidente Maduro a negociar períodos de carência para empréstimos no valor de 19 bilhões de dólares em 2020, e a Venezuela atualmente deve cerca de 10 bilhões de dólares à gigante asiática, segundo dados independentes.

Maduro Guerra afirmou que a Venezuela sempre esteve aberta a pagar sua dívida com o governo de Pequim.

“Os ministros das Finanças terão que se reunir em certo momento”, disse.

O parlamentar não deu um valor para o tamanho atual da dívida.

Economista, Maduro Guerra é o filho mais velho de seu pai em um casamento anterior e é próximo do presidente, que concorrerá à reeleição em uma votação marcada para julho.