Irã mudará doutrina nuclear se existência for ameaçada, diz assessor do líder supremo

"Não temos a decisão de construir uma bomba nuclear, mas se a existência do Irã for ameaçada, não haverá outra escolha a não ser mudar nossa doutrina militar", afirmou Kamal Kharrazi, assessor do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, à Student News Network do Irã na quinta-feira.

Em 2022, o mesmo assessor disse que o Irã era tecnicamente capaz de fabricar uma bomba nuclear, mas ainda não havia decidido se iria construí-la.

Khamenei, que tem a palavra final sobre o programa nuclear de Teerã, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares em uma fatwa, ou decreto religioso, no início dos anos 2000.

(Reportagem da Redação de Dubai)