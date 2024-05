Hostilidade e desinformação inibem voluntários e atrapalham ajuda no RS, diz Defesa Civil

Com a recusa do influenciador em deixar o local e o tumulto causado, policiais tentaram contê-lo. As imagens foram para as redes sociais acompanhadas da acusação de que autoridades estariam retendo doações.

No depósito, o impacto concreto do caso foi a redução no número de voluntários e a necessidade de reforço na segurança. Na tarde de segunda-feira, dois policiais civis, um deles com um fuzil à mostra, faziam a guarda do local.

No dia do episódio, havia 12 voluntários no depósito, segundo uma servidora da Defesa Civil municipal que pediu para não ter o nome publicado por temer represálias. Na segunda-feira, quando o local tinha 280 quilos de colchões com destino definido para serem carregados em caminhões, apenas cinco voluntários apareceram. Duas mulheres disseram a integrantes do órgão que não iriam mais pois se sentiam inseguras.

"Os voluntários estão se sentindo coagidos e expostos, com medo de que alguém grave um novo vídeo e comece a persegui-los. Alguns não quiseram mais vir, e nós não temos como obrigar ninguém", disse a servidora.

Desconhecimento e desinformação

Assim como todos os pontos de ajuda mantidos pelo poder público, o depósito segue regras para a distribuição de itens, como o preenchimento de formulários para controle dos locais mais necessitados e repressão a roubos. Até domingo, o centro fazia entregas apenas para os 157 abrigos cadastrados na prefeitura. Agora, atende também moradores que estão recebendo desalojados.