Sobrinha divulga carta para médico achado morto: 'Sem ter o último te amo'

É um sentimento de tristeza profunda, algo que não dá pra explicar, acreditar ainda. Eu nunca vou esquecer do momento da notícia. A minha mãe me ligou por chamada de vídeo, chorando, contando o que tinha acontecido, mas eu não tava processando, não era real aquilo. Foi bem difícil, tem sido bem difícil.

A jovem nutricionista chegou a escrever uma carta para ele:

Morrer é ridículo. Você combinou que iríamos almoçar na semana seguinte, está com planos de reformar sua casa, está preocupado com contas, com várias ideias para o instituto e do nada, pela manhã, morre. De uma hora pra outra, tudo termina num infarto no meio da tragédia que foi ajudar no Rio Grande do Sul. Morrer é uma loucura. Te obriga a sair da festa na melhor hora, sem se despedir de ninguém, sem ter um último abraço ou um último ?te amo?, escreveu Amanda em carta enviada ao UOL.

Amanda disse que o tio foi fazer o que mais amava: cuidar de pessoas, estar com elas. Imagem: Arquivo Pessoal

Ato de heroísmo

Os amigos e familiares classificaram o ato de Leandro, de ir ao Rio Grande do Sul para ajudar a salvar vidas, como heroísmo.