EUA dizem à ONU que Israel prejudica próprios objetivos com danos a civis em Gaza

Israel precisa fazer mais para proteger civis palestinos em Gaza e deveria "retirar todas as barreiras ao fluxo de auxílio humanitário em escala de todas as passagens e rotas" para o enclave, disseram os Estados Unidos ao Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira.

"O padrão contínuo de danos significativos contra a população civil de incidentes como os ataques aéreos de domingo prejudica os objetivos estratégicos de Israel em Gaza", afirmou o vice-embaixador dos EUA na ONU, Robert Wood, ao conselho com 15 membros.

Um ataque aéreo no domingo incendiou um acampamento em Rafah, no sul de Gaza, matando pelo menos 45 pessoas. Israel — um aliado dos EUA — disse que visou militantes do Hamas e não tinha a intenção de ferir civis.