Júri de julgamento criminal de Donald Trump por suborno pede transcrições de depoimentos

Trump, de 77 anos, é acusado de falsificar documentos comerciais para acobertar um pagamento a uma estrela pornô pouco antes da eleição presidencial de 2016. Ele se declarou inocente e nega ter cometido irregularidades.

Em uma nota escrita, os jurados pediram ao juiz Juan Merchan a transcrição do depoimento da testemunha principal, Michael Cohen, sobre uma reunião que o ex-conselheiro de Trump diz que teve com o chefe na Trump Tower, em Manhattan. Várias reuniões na Trump Tower foram mencionadas no julgamento, e não ficou claro qual delas os jurados queriam examinar.

Os jurados também pediram trechos do depoimento do ex-editor do National Enquirer, David Pecker. No banco das testemunhas, ele afirmou que ficou de olho em histórias que poderiam prejudicar a candidatura de Trump e trabalhou com a campanha do republicano para evitar que fossem publicadas.

Pouco antes do início das deliberações, Merchan disse aos jurados que fizessem um exame minucioso de Cohen já que ele foi cúmplice dos pagamentos no centro do caso.

"Mesmo que vocês considerem o testemunho de Michael Cohen digno de crédito, não poderão condenar o réu apenas com base nesse testemunho, a menos que considerem que ele foi corroborado por outras provas", disse Merchan.

Merchan deu instruções detalhadas para os 12 jurados e seis suplentes que ficaram sentados em silêncio em um tribunal de Nova York por semanas, enquanto os promotores apresentavam seu caso e os advogados de Trump tentavam derrubá-lo.