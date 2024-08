Mais de mil juízes mexicanos se juntam a greve contra reforma do judiciário

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Mais de mil juízes e magistrados do México votaram para se unir a uma greve nacional sem prazo para acabar, iniciada na segunda-feira, em protesto contra um plano do governo para reformar o judiciário.

A Associação Nacional de Magistrados e Juizes Distritais, que representa 1,4 mil juízes e magistrados do México, disse no fim da segunda-feira que seus membros vão participar da greve na quarta-feira, depois de uma vitória acachapante em favor do protesto.

A reforma do judiciário prevê que juízes -- incluindo aqueles na suprema corte -- sejam eleitos por voto popular. Ela é uma prioridade do presidente Andres Manuel Lopez Obrador, que está em fim de mandato.