Kamala e Walz iniciam turnê de ônibus pela Geórgia com o aumento das esperanças dos democratas

WASHINGTON (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o seu companheiro de chapa, Tim Walz, vão fazer campanha em conjunto nesta quarta-feira no Estado da Geórgia, local de magra vitória dos democratas em 2020 e que pode ter um papel decisivo na eleição presidencial deste ano.

A disputa de 2024 se alterou dramaticamente desde que Kamala assumiu como a candidata do partido no mês passado e ela espera motivar os eleitores negros, um terço do eleitorado na Geórgia, que devem ser cruciais para a vitória no Estado.Kamala e Walz vão sair, de ônibus, pelo sul da Geórgia, onde mora a maior parte da população negra do Estado e onde a campanha adicionou funcionários e abriu escritórios de campo.

Antes de o presidente Joe Biden desistir da sua reeleição no mês passado e endossar a vice-presidente Kamala Harris, as pesquisas de opinião mostravam o candidato republicano Donald Trump com uma clara vantagem na Geórgia, com os eleitores negros desiludidos com os democratas.Desde então, contudo, Kamala foi consistentemente ganhando espaço nas pesquisas nacionais e recebeu mais de 500 milhões de dólares em doações. As pesquisas mais recentes, compiladas pela FiveThirtyEight, mostram Kamala bem perto de Trump, 46% contra 46,6% na Geórgia, queda sensível se comparada com a vantagem de 5 pontos percentuais que Trump tinha antes da entrada de Kamala na disputa.