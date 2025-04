FMI alerta: tarifaço de Trump é 'risco significativo' para economia global

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, defendeu que governos estabeleçam diálogo para evitar que o ato de Trump se transforme em uma onda de retaliações.

"Ainda estamos avaliando as implicações macroeconômicas das medidas tarifárias anunciadas, mas elas claramente representam um risco significativo para as perspectivas globais em um momento de crescimento lento", disse Georgieva.

"É importante evitar medidas que possam prejudicar ainda mais a economia mundial. Apelamos aos Estados Unidos e seus parceiros comerciais para que trabalhem construtivamente para resolver as tensões comerciais e reduzir a incerteza", disse. Georgieva disse que o FMI fornecerá sua avaliação sobre as tarifas anunciadas no final do mês.

No começo do ano, o FMI estimou que uma onda protecionista poderia custar 0,5% do PIB mundial.

Sob ataque, Trump chegou a publicar uma nota oficial da Casa Branca, tentando desmontar os alertas. A presidência insiste que "estudos têm demonstrado repetidamente que as tarifas são uma ferramenta eficaz para atingir objetivos econômicos e estratégicos - exatamente como aconteceu no primeiro mandato do presidente Trump".

"Um estudo de 2024 sobre os efeitos das tarifas do Presidente Trump em seu primeiro mandato constatou que elas 'fortaleceram a economia dos EUA' e 'levaram a uma significativa transferência de recursos' em setores como manufatura e produção de aço", disse.