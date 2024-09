Acordo entre EUA e Iraque prevê retirada de centenas de tropas no 1º ano, dizem fontes

Por Timour Azhari e Ahmed Rasheed

BAGDÁ (Reuters) - Estados Unidos e Iraque chegaram a um entendimento sobre os planos para a retirada das forças da coalizão liderada pelos norte-americanos do país do Oriente Médio, de acordo com diversas fontes familiarizadas com o assunto.

O plano, que foi amplamente aceito, ainda requer aprovação final de ambas as partes e uma data de anúncio. Ele prevê a saída de centenas de tropas até setembro de 2025, com o restante partindo até o fim de 2026, disseram as fontes.