Kremlin diz que pessoas devem julgar por si mesmas se Putin realmente quer que Kamala vença

MOSCOU (Reuters) - O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, perguntado se o apoio declarado do presidente russo Vladimir Putin à candidata à Presidência dos EUA Kamala Harris era sério ou uma piada, disse na sexta-feira que as pessoas teriam que descobrir por si mesmas.

Putin disse a um entrevistador na quinta-feira que preferia Kamala a Donald Trump, citando sua risada "contagiante" como uma razão pela qual ela poderia estar menos inclinada a penalizar a Rússia com sanções.

Ele estava sorrindo ao fazer a observação - um dos vários comentários aparentemente provocativos que tem feito durante a campanha dos Estados Unidos.