Operações de Israel na Cisjordânia deixam ao menos 6 mortos

O Crescente Vermelho Palestino disse que as equipes de resgate recuperaram cinco corpos no local e os transferiram para o hospital.

Em um incidente separado na cidade de Tulkarm, os militares disseram que as tropas apoiadas pela polícia e pelos serviços de inteligência mataram um militante armado.

Não houve confirmação imediata de nenhuma das facções palestinas armadas de que os homens mortos nas operações eram seus combatentes.

As entradas e saídas de Tubas foram isoladas e veículos militares israelenses, incluindo escavadeiras e veículos blindados de transporte de pessoal, puderam ser vistos circulando pela cidade, próxima à fronteira com a Jordânia, no extremo norte da Cisjordânia.

Na quarta-feira, enquanto as operações estavam em andamento, os militares relataram um ataque de colisão a leste de Ramallah, na Cisjordânia, no qual, segundo eles, o motorista de um caminhão-tanque de combustível acelerou em direção aos soldados israelenses antes de ser morto a tiros. Um soldado israelense morreu no incidente, segundo os militares.

As forças israelenses têm conduzido uma série de operações no norte da Cisjordânia nas últimas duas semanas, com incursões prolongadas em Tubas, Jenin e Tulkarm. Todas as três cidades têm uma forte presença de facções armadas, incluindo Hamas, Jihad Islâmica, apoiada pelo Irã, e Fatah.