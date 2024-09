Kremlin diz que ligações ucranianas do atirador de Trump mostram que brincar com fogo tem consequências

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que as ligações ucranianas do suposto atirador na tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostraram que "brincar com fogo" tem consequências.

O comentário foi uma clara referência ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia contra a Rússia. Washington enviou dezenas de bilhões de dólares em auxílio militar a Kiev na tentativa de ajudar as forças ucranianas a derrotar a Rússia.

Questionado sobre o que o FBI chamou de uma aparente tentativa de assassinato contra Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Não somos nós que devemos pensar, são os serviços de inteligência dos EUA que devem pensar. Em todo caso, brincar com fogo tem suas consequências".