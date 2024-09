Pesquisa palestina revela grande queda no apoio ao ataque de 7 de outubro

Por Ali Sawafta

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - A maioria dos habitantes de Gaza acredita que a decisão do Hamas de lançar o ataque de 7 de outubro contra Israel foi incorreta, de acordo com uma pesquisa publicada na terça-feira, apontando uma grande queda no apoio ao ataque que provocou a devastadora ofensiva de Israel em Gaza.

A pesquisa, realizada no início de setembro pelo Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), revelou que 57% das pessoas entrevistadas na Faixa de Gaza disseram que a decisão de lançar a ofensiva foi incorreta, enquanto 39% disseram que foi correta.