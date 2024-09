Biden não desistiu de acordo de cessar-fogo em Gaza, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está determinado a conseguir um cessar-fogo em Gaza e um acordo de reféns com o Hamas, ao mesmo tempo em que busca diminuir as tensões na fronteira de Israel com o Líbano, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesta terça-feira.

"Ele absolutamente não desistiu", afirmou Sullivan em uma entrevista à MSNBC horas antes de Biden discursar na Assembleia Geral da ONU pela última vez como presidente.

Biden se reunirá com líderes mundiais em Nova York para trabalhar em um acordo de cessar-fogo e reféns em Gaza e evitar uma guerra total no Oriente Médio, disse Sullivan.