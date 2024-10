Polícia dinamarquesa detém três pessoas após explosões perto da embaixada de Israel

TENSÕES CRESCENTES NO ORIENTE MÉDIO

O serviço de segurança e inteligência dinamarquês estava auxiliando a polícia na investigação e avaliando o já alto nível de segurança em torno de locais ligados à comunidade judaica na Dinamarca, disse o serviço em um comentário por escrito.

As explosões ocorreram em um contexto de tensões cada vez maiores no Oriente Médio, após o Irã atacar Israel com mísseis.

Israel, lutando contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, prometeu retaliar, alimentando o medo de uma guerra mais ampla.