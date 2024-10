Ataque israelense com mortes na Cisjordânia destaca propagação da guerra

Por Ali Sawafta

TULKARM, Cisjordânia (Reuters) - As ruínas de uma cafeteria na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, mostram a força do ataque aéreo na noite de quinta-feira que matou um comandante local sênior do grupo militante Hamas - e pelo menos outras 17 pessoas.

O ataque no campo de refugiados de Noor Shams, em Tulkarm, um dos mais densamente povoados da Cisjordânia ocupada, destruiu totalmente a loja do andar térreo, deixando as equipes de resgate vasculhando pilhas de entulho de concreto com o cheiro de sangue ainda pairando no ar.