Premiê do Japão pede que gabinete elabore pacote de estímulo econômico

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, instruiu formalmente seus ministros nesta sexta-feira a compilar um novo pacote para amortecer o impacto sofrido pelas famílias com o aumento dos custos de vida, à medida que o novo governo tem como prioridade máxima sair da deflação.

A medida ocorre no momento em que Ishiba, anteriormente visto como um defensor da austeridade fiscal, agora enfatiza, antes de uma eleição geral, que seu foco é fazer com que a economia se livre totalmente da deflação que a tem prejudicado nas últimas três décadas.

"Precisaremos apoiar as pessoas que estão sofrendo com o aumento dos custos no momento até que se estabeleça um ciclo de crescimento positivo, com aumentos salariais que superem a inflação e impulsionem as despesas de capital", disse Ishiba ao Parlamento em um discurso.