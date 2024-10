Polícia persegue coala em estação de trem de Sydney

SYDNEY (Reuters) - Um coala desgovernado levou a polícia a uma perseguição em baixa velocidade em uma estação de trem de Sydney, mostrou vídeo divulgado nesta terça-feira, surpreendendo os passageiros no local.

Fornecido pela Transport for New South Wales, o vídeo registra o coala andando pela estação de Casula na sexta-feira, cerca de 34 km a sudoeste do distrito comercial central da cidade.

No vídeo, o coala verifica um elevador antes de optar por descer de escada.