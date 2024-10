Deputados argentinos falham em derrubar veto de Milei a financiamento de universidades

BUENOS AIRES (Reuters) - A Câmara dos Deputados da Argentina fracassou, nesta quarta-feira, em garantir os votos necessários para derrubar o veto do presidente Javier Milei a uma lei que aumentaria o financiamento das universidades, em uma vitória do presidente libertário apesar de manifestações em massa contrárias ao veto.

Milei vetou um projeto de lei no mês passado que teria atualizado o financiamento das universidades públicas de acordo com a taxa de inflação de três dígitos da Argentina, uma das mais altas do mundo.

Desde então, milhares de pessoas têm se manifestado contra seus cortes de gastos em educação e saúde.