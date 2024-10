Veto de Milei que barra lei universitária é mantido, e estudantes protestam

'Quer matar a todos', diz manifestante sobre Milei

O aposentado Julian Cátian, de 84 anos, se juntou a protesto de estudantes em Buenos Aires Imagem: Amanda Cotrim/UOL

O aposentado Julian Cátian, de 84 anos, esteve no protesto desta quarta-feira e afirmou que "esse presidente quer matar a todos". "Não podemos mais com esse governo", afirmou. Quando perguntado porque estava no protesto, respondeu ser a única forma de "mostrar para esses políticos que a Argentina está morrendo de fome". "Eu não sou estudante, mas ele [Milei] está destruindo a todos. Por isso estou aqui", destacou.

Na semana passada, milhares de pessoas foram às ruas apoiar a lei de financiamento universitário e pressionar o presidente para que ele não vetasse o projeto. Mas o apelo foi insuficiente. No dia seguinte, o governo publicou o veto no diário oficial do país.

A lei de financiamento universitário vetada por Milei prevê a recomposição do orçamento para as universidades públicas, que está congelado pelo governo Milei, incluindo os salários de professores.



O projeto propõe, entre outros pontos, que o orçamento das instituições federais seja atualizado com a inflação, em um retroativo desde dezembro de 2023, quando assumiu o novo governo. A Argentina tem uma inflação acumulada de mais de 90% nos últimos nove meses.



Antes da votação, a UBA (Universidade de Buenos Aires) divulgou uma nota pedindo aos deputados para derrubar o veto. A instituição alegou que a situação da universidade era de calamidade e que "a educação é a principal aposta para um futuro melhor".

Em setembro, o UOL divulgou a precariedade do Hospital das Clínicas da maior universidade do país e que médicos estão recebendo salários considerados abaixo da linha da pobreza.