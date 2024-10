Flórida promete reconstrução após dois furacões: 'Paraíso ainda é paraíso'

Depois de Milton, a areia branca e fina da praia cobria as ruas várias quadras para o interior. As casas foram viradas do avesso, com todos os bens domésticos imagináveis arruinados por Helene amontoados ao longo das estradas. Os cocos foram arrancados das árvores e jogados em pedaços.

Barcos normalmente atracados em canais foram jogados em terra. Lixeiras já cheias devido à limpeza do Helene estavam sendo cobertas pelos detritos de Milton.

O quinto furacão mais intenso do Atlântico já registrado, intensificou-se rapidamente de uma tempestade de categoria 1 para a categoria máxima 5 no mar em menos de 24 horas, o exemplo mais recente de uma tendência preocupante de tempestades cada vez mais poderosas e mais rápidas devido às mudanças climáticas.

Milton atingiu a costa como uma categoria 3. Pelo menos 16 mortes foram atribuídas a Milton, segundo a CBS News.